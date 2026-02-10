才出面護妻止血！簡廷芮再傳婚變 老公神隱親自出面回應

針對外界傳出婚變，簡廷芮老公賴冠儒親自出面回應。取自當事人IG



藝人王子、粿粿去年傳出婚外情，風波鬧得沸沸揚揚，當時和粿粿、王子同遊美國的簡廷芮、王品澔也被指控關係曖昧，兩人疑似有越線的互動，當時簡廷芮老公賴冠儒火速出面護妻，才讓風波逐漸平息。不過現今又傳出夫妻倆婚姻陷入冷凍期，一向愛「曬女婿」的簡廷芮父親，社群也久久未見女婿的身影。對此，賴冠儒表示「沒有婚變，都跟之前一樣好」。

去年王子和粿粿爆出婚外情，捲入其中的簡廷芮也被爆出和王品澔有曖昧，老公賴冠儒當時發聲力挺，強調彼此間從未有任何介入、欺騙，還大讚簡廷芮是最有儀式感、又最負責任的好媽媽、好妻子，簡廷芮也在老公的護航下，逐漸從外界注目中淡出，專心顧家庭和孩子，去年聖誕節還曬出全家合照。

不過近日卻有熟識簡家的人向《鏡週刊》透露，賴冠儒近日疑似悄悄從簡廷芮父親的社群版面中消失，過去常見的全家福畫面，如今僅剩簡廷芮和家人，老公的身影卻從去年8月後持續神隱，這個小小的變化立刻引發外界聯想。

針對婚變傳聞，賴冠儒直言聽到新聞很訝異，「沒有婚變，都跟之前一樣好」，至於過往岳父愛曬女婿，現在卻鮮少出現在岳父照片中，賴冠儒則表示，他現在一樣會去參加簡廷芮的家族聚會

