才分手20天！「重機女神」火速宣布登上戀綜 遭網質疑「無縫接軌」

娛樂中心／蔡佩伶報導

痞幼日前才宣布分手。（圖／翻攝自微博）

中國網紅「重機女神」痞幼擁有亮麗的外型以及好身材，親民的作風也讓她累積不少粉絲喜愛，然而，日前痞幼才在直播中宣布跟男友「小袁」分手，沒想到才過20天，痞幼證實將登上戀綜，掀起網友的討論。

近日，中國綜藝節目「有你的戀歌」第二季宣布常駐嘉賓名單，其中，痞幼也以本名「王一迪」參加，不過她才分手20天便火速登上戀綜，因此惹來網友的批評「上節目炒作」，甚至質疑痞幼早已跟製作單位接洽，有「無縫接軌嫌疑」。

部分網友則認為管太多了，直呼「分手了為什麼不能談」，痞幼此舉也被視為是要從網紅轉型成明星，事實上，痞幼在11月14日直播中被問及與男友「小袁」交往進展，當時她才首度鬆口兩人退回朋友關係，坦言這是兩人一致做出的決定。

痞幼證實以本名參加戀綜。（圖／翻攝自微博）

