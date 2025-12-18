才切割反骨又出事！孫生性騷再爆一人 女模怒轟「像在叫狗」網友狂退追

記者林宜君/台北報導

YouTuber孫生性騷擾風波持續延燒，繼今年2月案件曝光後，18日再有模特兒出面指控私訊內容令人不適。（圖／翻攝自孫生IG）

YouTuber孫生性騷擾風波持續延燒，繼今年2月案件曝光後，18日再有模特兒出面指控私訊內容令人不適。相關對話截圖曝光後，迅速在社群平台掀起撻伐聲浪，也讓孫生近期接連爆發的爭議再度成為焦點。模特兒多莉18日透過社群平台Threads發文，公開一張與孫生的私訊對話截圖，直指對方用詞與態度「毫無尊重」，讓她感到極度不舒服。

多莉在貼文中指出，孫生傳訊內容包含「多莉 來」、「我12/27比賽，你跟我一起出場，台大體育館」、「有看到嗎」等語句，不僅名字打錯，也未事先詢問意願。她直言：「超像在叫狗，在沒有任何尊重與詢問的前提下，這種超沒禮貌的言論，我沒有必要接受。」

多莉在貼文中指出，孫生傳訊內容包含「多莉 來」、「我12/27比賽，你跟我一起出場，台大體育館」、「有看到嗎」等語句。（圖／翻攝自多莉Threads）

多莉進一步透露，過去孫生曾多次私下邀約，她都選擇拒絕，「有時是真的有事，有時則是約的地點或情境不太適合。」她也提到，身邊不少朋友曾向她反映，與孫生單獨相處時，經常出現讓人不舒服的肢體接觸經驗，讓她慶幸自己沒有答應赴約。她回憶，約3年前認識孫生時，雙方僅維持朋友關係，當時對方態度尚稱友善，「讓我以為就算不是他偏好的類型，至少是一個會尊重人的人。」沒想到隨著時間推移，互動方式卻明顯變質，最終選擇公開說明自身經歷。

事實上，孫生今年以來風波不斷，除了性騷擾爭議外，也遭原團隊「反骨男孩」切割解約。（圖／翻攝自孫生IG）

事實上，孫生今年以來風波不斷，除了性騷擾爭議外，也遭原團隊「反骨男孩」切割解約，家庭與感情狀況同樣引發關注，近期更與交往多年的女友多芬分手。目前孫生投入《FOF拳願明星格鬥賽》，並預計於本月20日出席相關記者會，屆時是否正面回應連環爭議，外界高度關注。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

