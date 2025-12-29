才切除乳房纖維腺瘤！YTR陳彥婷又摸到「彈珠大小硬塊」檢查結果出爐

娛樂中心／蔡佩伶報導

YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。今（29日）她在社群中透露先前才動到切除胸部的纖維腺瘤，沒想到近日洗澡自我檢查時竟又摸到硬塊，讓她緊急到醫院進行檢查，如今結果出爐。

陳彥婷在IG限時動態中曝光穿著醫院檢查服的自拍照，表示這次摸到如同彈珠大小般的腫塊，所幸檢查結果是良性，只需要定期追蹤就好，事實上，陳彥婷在今年6月才接受乳房纖維腺瘤的手術，因此這趟檢查除了確認身體狀況之外，也順勢回診。

廣告 廣告

最後，陳彥婷不忘提醒所有女性，表示每天都要藉由洗澡的時間，進行自我的檢查，除此之外，也要撥空到醫院做定期的身體健康檢查，才能夠即使發現問題。

陳彥婷胸部摸到硬塊，急奔醫院檢查。（圖／翻攝自陳彥婷IG）

更多三立新聞網報導

Sandra順利懷孕！洩「免疫媽媽」求子艱辛過程 打最後一針：變勇敢了

福原愛談前段破裂婚姻認：是我不夠成熟 江宏傑曬自拍鬆吐2句話

台八女星車禍摔斷韌帶...復健中突曬「超閃婚戒」 王瞳嚇歪急留言

奉子成婚！「欸你這週要幹嘛」她跟另一半婚照曝 尪認1事：還沒準備好

