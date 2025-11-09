才刪光前未婚夫合照！賭王千金遭疑交新歡 壯碩男擁她入懷全被拍

娛樂中心／綜合報導

現年36歲的何超雲是已故賭王何鴻燊與三姨太所生，妹妹則為何超蓮，她在3年前被擔任消防員的男友求婚成功，但今年8月卻被發現刪光彼此合照，疑似感情生變，如今何超雲曝光最新近況，其中一張照片見她被一名男子摟在懷中，看起來格外親密。

何超雲近來參加朋友的生日宴會，引人關注的是，在大合照中，何超雲身邊有一位穿著綠色衣服，留有蓄鬍的男性，伸手摟住她的腰間，互動看起來相當親密，因此也被網友猜測該名男子是否就是何超雲的新歡，但對此何超雲本人並未出面解釋。

事實上，何超雲過往常在社群中與消防員未婚夫放閃，但卻始終沒有舉辦婚禮，尤其是今年2月何超雲慶生時就未見男方身影，後來又有網友注意到何超雲在8月份將兩人合照全都刪除，因此引發分手傳聞，如今時隔3個月再傳出交往新歡。

何超雲（左）今年8月被發現刪光未婚夫照片。（圖／翻攝自微博）

