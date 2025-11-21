才到校人就失蹤！新竹縣某國中老師「情緒困擾」墜樓亡 校方公開信曝光

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣竹東某國中，昨（20日）上午發生老師在學校墜樓事故，一名年約50多歲的女老師從高處墜下後送醫不治，事件迅速在校園傳開。據了解，該名老師長年受情緒困擾，日前還發生體罰學生以及教學不力的情形，已調為行政職，校方也朝解聘方向進行，昨日再次走上絕路，原因仍在釐清。

校方指出，事件發生後立即通知119進行緊急救護，並依「校園安全事件通報作業」啟動校安通報，由校護及相關人員於第一時間前往協助。救護人員已將該同仁送醫急救。本校對此深感沉痛與遺憾，並持續密切關注其狀況。

校方說明，該同仁平時有身心困擾，學校亦依相關制度提供必要協助與支持；惟意外仍然發生，深感遺憾。事件發生後，本校已由校長召集危機處理小組，完成校安通報、校園巡查與初步情況蒐集，並全力配合警方與相關單位進行後續調查。

事件後，已全面啟動「校園危機處理與心理輔導機制」，由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，並提供必要之情緒與心理支持。後續將視師生實際需求，逐步推動相關關懷措施，包括協助受影響者進行情緒調適、提供個別與團體支持服務、強化心理諮詢與轉介流程，以及協助教職員在工作與情緒上的調整。本校並將於事件釐清後，全面檢視校園安全環境與相關作業流程，研擬改善方案。

