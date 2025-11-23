才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生

中部中心／蔡松霖 雲林報導

國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。

白色轎車，被火舌吞噬，濃濃黑煙，不斷向上竄升，





剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生

才剛下交流道等紅燈 ＂引擎抖動起火＂駕駛緊急逃生（圖／翻攝畫面）





消防隊員，緊急佈水線灌救，所幸火勢在短時間內，就被撲滅，不過整台車，已經被燒得面目全非，只剩骨架，

廣告 廣告





剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生

火舌吞噬轎車＂燒到只剩骨架＂ 消防隊急佈水線灌救（圖／翻攝畫面）





事發就在，22日下午，國道一號虎尾交流道下，駕駛表示，當時剛下交流道，在停等紅燈時，就覺得車況異常，引擎不斷傳出奇怪聲音，還抖動嚴重，沒想到剛臨停路邊下車查看，車子就突然起火燃燒。

車主表示，這台車，車齡大約4年，平常都有按時保養，一路從台北南下到雲林，也都沒有溫度飆高現象，怎麼會突然起火燃燒，詳細原因，還需由火調人員釐清。





原文出處：剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生

更多民視新聞報導

中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷

2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕

新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生

