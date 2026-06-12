才剛中600萬頭獎卻沒了！她信任鄰居「做1事」…隔天要領獎「彩券竟被燒掉」

一名人妻中了頭獎後，彩券竟被鄰居偷走。示意圖／鏡報

泰國素可泰府（Sukhothai）近日發生一起荒唐的偷竊事件，一名女子買了彩券後和鄰居一起對獎，結果發現自己幸運中了600萬泰銖（約580萬元新台幣）的頭獎，鄰居當下得知後除了恭喜之外，還主動提議代為保管。怎料女子隔天取回彩券時，鄰居竟改口稱彩券根本沒有中獎，所以他已經丟了彩券，直到警方介入調查後，才發現偷走彩券者，其實是鄰居的丈夫！

根據泰媒Thaitiger報導，現年54歲的女子賽揚（Sayan）日前購買了3張彩券，號碼分別為579015、173770及265873，她後來便帶著彩券前往鄰居小薇（Waew）家中一起對獎，沒想到其中173770號彩票竟中了獎金高達600萬泰銖的頭獎。小薇得知此事後也當場向賽揚道賀，並建議先把彩票留在自己家中保管，等到要領獎時再向她取回。

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不疑有他的賽揚也同意這項提議，沒想到隔天前去小薇家拿彩券時，對方竟聲稱已經丟了彩券，還稱其實3張彩券根本沒有中獎，只是其中1組彩券號碼還差1個數字就中獎。由於賽揚前一天曾親自確認中獎號碼，因此起疑的她隨後就去翻找小薇家外的垃圾桶，卻只找到另外2張沒中獎的彩券，但真正中頭獎的那張卻不見蹤影，氣得她立馬向沙旺卡洛克警察局（Sawankhalok Police Station）報案。

警方獲報後傳喚小薇及其丈夫戴特（Date）到案說明，但夫妻倆起初都雙雙否認涉案，還同意警方搜索住處，小薇更堅稱，她在對獎後已將3張彩券全都還給賽揚。不過這番說辭並不被警方買單，眼見警方持續追查，戴特才終於在6月11日向警方坦承，是他拿走了中獎的那張彩券。

戴特表示，他覺得鄰居賽揚個性安靜、不會與他爭執，因此才會動念偷取彩券，還表示由於案件受到媒體與社會高度關注而承受極大壓力，最後決定燒掉這張彩券，更強調這一切都是自己所為，妻子小薇對此毫不知情。不過奇妙的是，小薇後來又改變說詞，承認自己在對獎後確實曾保留那張中獎彩票，但表示不知道丈夫究竟是在何時悄悄拿走彩券。

賽揚受訪時表示，得知事情真相後雖然鬆了一口氣，但讓她失望的是，沒想到偷走彩券者居然會是自己熟識的鄰居，再加上彩券已被燒毀，因此也擔心自己恐已失去領獎資格。報導指出，警方及泰國政府彩券局（Government Lottery Office）目前尚未出面說明，在沒有中獎彩券的情況下，中獎者是否仍能兌領獎金。



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