才剛交保！「絕對能源」虛擬幣借貸詐千人50億 首腦邱志豪等9人遭羈押禁見

「絕對能源集團」才因違法吸金，主嫌邱志豪被求處18年徒刑。沒想到邱嫌被起訴經法院裁定交保後，又被發現以虛擬貨幣借貸平台吸金逾50億元，近千人受害。檢調日前發動搜索，將邱志豪等9人拘提到案，檢察官複訊後依《詐欺犯罪危害防制條例》、《銀行法》向法院聲請羈押禁見，台北地院今（1/31）裁准。

專案小組查出，絕對能源集團於2023年3月間、同年8月間起，設計或推廣絕對公司甲種（年利率25%）、乙種（年利率42%）特別股，未向金融監督管理委員會申報或經核准銷售，對外舉辦投資說明會，謊稱甲、乙種特別股保本，期滿後可取回本金、固定每月領取高額利潤，以此方式對不特定大眾吸金，總計違法吸金高達2億7730萬元，至少有316名投資者受害。

檢察官於去年12月4日將集團首腦邱志豪及其成員共計17人起訴，同時對邱男求處18年以上徒刑，絕對能源公司則科以1億元以上罰金，其餘被告均求處重刑，檢察官當時將在押的邱男等10名被告送審台北地院，法院裁定10人全數交保。

然而邱志豪交保後，竟又在四處召開說明會，專案小組繼續分案偵辦，出邱男等人這回不是用乾淨能源吸金，而是用虛擬貨幣吸金，專案小組研判，這次邱志豪為何這麼急於違法吸金？可能是怕之前被起訴求重刑的案件會被法院重判，疑有逃亡的打算，因此趁著恢復自由身繼續撈錢。

北檢還查出，絕對能源利用虛擬貨幣吸金早在2021年間開始，利用發行EGT、TBT兩種虛擬貨幣，同時開發DEFI借貸平台，對外召開說明會，鼓吹投資人購買這兩種虛擬貨幣，同時簽定智能合約，投資者可以透過DEFI平台搓合放款給有意投資虛擬貨幣者，號稱年利率保證36%至84%。該集團利用這個方案，自2021年至2025年間，違法吸金逾50億，至少近千人受害。

北檢近日指揮調查局台北市調查處、大安警分局，兵分9路搜索邱男及其業務主管住處，並拘提邱男等9名被告到案。檢方複訊後，先後依《銀行法》、加重詐欺罪，犯罪嫌疑重大，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

