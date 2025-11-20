才剛交屋就接陌生房仲來電「客人要看房」屋主傻眼 內行揭背後黑幕

一名屋主才剛交屋，就接二連三接到房仲電話／簡訊，讓他一頭霧水。（示意圖，shutterstock／達志）

買賣房屋時大部分人都會委託房仲，比較好處理，但也有屋主不想被抽成，決定自己慢慢找、慢慢賣。近日就有一名屋主才剛交屋，就接到陌生房仲打電話來，表示有客人想看房子，且不只一通，讓他一頭霧水，忍不住PO文詢問到底是怎麼回事，隨即有內行人揭露對方真正目的。

原PO在臉書社團「買房知識家」發文表示，最近新建案新成屋剛交屋，這兩周就接到3個仲介的電話／郵件，內容清一色都是說有買家想要購買新建案社區的房子，但自己明明就沒委託房仲，為何還會有這麼多房仲來訊，實在不太理解原因，疑惑哪有人一交屋就要賣房，馬上賣就是賠錢，也不相信短短時間會有那麼多組客人剛好要買房，質疑房仲的目的到底是什麼。

廣告 廣告

文章引起許多內行人留言，有地政士事務所表示，這是房仲經營社區的手段之一，房仲也知道大部分屋主不會一交屋，寄開發信是每個房仲教育訓練必教的內容，目的不是期待屋主立刻出售，而是假稱「手邊有買家」來跟屋主建立聯繫，順便探聽行情，這樣屋主以後想轉賣，第一個就會想到他。

另一名內行人指出，房仲有開發案件的壓力，沒有買家也要硬著頭皮說有，亂槍打鳥賭賭看，搞不好真的遇到想立刻脫手的屋主。「預售屋交屋時，通常有一波賣屋潮，所以仲介寄信給所有人，此時亂槍打鳥中標（要賣屋者收到信）的機會較大」。

此外，還有內行人說，開發客戶若真的成交一戶，就有機會一次賺上百萬，這點小錢只是投資，說有買家80%都是騙人的，委託之後不會有人要看，建議原PO可以先去地政戶籍隱匿，避免越來越多房仲繼續寄信。

更多中時新聞網報導

在台美人 須留意肥爸、肥咖條款

皮膚病源於臟腑 中醫改善防過敏

勞動部轉介機制 助職災勞工返崗