才剛休息完上路！物流貨櫃車國道上撞護欄側翻

今日凌晨3時許，國道1號南向150.4公里處苗栗三義路段發生一起貨櫃車翻覆事故。根據國道第2大隊指出，肇事車輛為新竹物流公司所屬貨櫃車，當時橫躺在三義交流道南向輔助車道上，嚴重影響其他車輛匯入南下主線道的動線。

經警方初步調查，50歲周姓男駕駛從新北市出發，原定前往台中送貨。駕駛先在三義交流道下匝道休息，隨後重新上路準備進入國道主線道時，在輔助車道上疑因分心駕駛，導致車輛向右偏移，直接撞擊外側護欄後翻覆。

事故發生後，國道警察巡邏車立即趕赴現場進行交通管制與事故處理。由於貨櫃車體積龐大且橫躺路面，拖吊作業相當困難，動員相關拖吊設備耗時約1小時才順利完成車輛移除，期間造成該路段車流嚴重回堵。

周姓駕駛在事故中僅手腳受到輕微擦挫傷，意識清楚且能自行活動，經現場評估後未送醫治療。警方當場對駕駛進行酒測，測試結果為0，排除酒駕因素。

國道警察呼籲所有用路人，駕駛車輛時務必保持專注，避免分心或疲勞駕駛。尤其是職業駕駛人，更應注意適當休息，維持良好精神狀態。同時提醒駕駛人應隨時注意車前狀況，與前車保持適當安全距離，確保自身與其他用路人的行車安全。此次事故雖未造成重大傷亡，但仍對清晨國道交通造成相當影響，再次凸顯行車專注的重要性。

