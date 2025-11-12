即時中心／潘柏廷報導

桃園市平鎮區昨（11）日驚傳一起殺人命案，一名49歲李姓男子疑因情感糾紛不滿周姓前女友，竟前往對方住處前以勒頸方式殺害前女友；檢方事後依涉犯殺人罪嫌向法院聲押獲准。據了解，對方10多年前因殺妻而入獄，今年9月才剛假釋出獄，如今卻又犯下命案。

桃園地檢署今（12）日表示，本月10日下午接獲桃園市政府警察局平鎮分局通報49歲李姓男子殺人案件，立即指派外勤檢察官偵辦， 經檢察官指揮鑑識小組現場勘查蒐證及率同法醫前往相驗，並訊問李姓被告及相關證人後，認李姓被告因感情因素不滿其前周姓前女友，便在當日上午6時30分許，至被害人桃園市平鎮區住處前，以勒頸方式殺害對方。

廣告 廣告

檢方認為，對方涉《刑法》第271條第1項之殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞， 於昨日向法院聲請羈押獲准。

對此，檢方強調，獲悉本案後即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，提供家屬關懷保護服務，相伴家屬面對傷痛，本案進入審理程序後， 亦將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／才剛假釋！桃園殺妻男又勒斃前女友 檢方聲押獲准

更多民視新聞報導

蘇澳暴雨市區一片汪洋 淹水竟達1層樓高

天降大鋼管！樹林捷運施工意外「BMW險遭砸爛」 驚悚畫面曝光

輔大泌尿科名醫江漢聲看診遭刺！肄業生被聲押禁見 校方發聲了

