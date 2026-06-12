才剛健檢發現腫瘤...高雄「黑道剋星」搶救無效病逝 曾是最年輕偵查隊長

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高雄二線三星「黑道剋星」王志銘腦瘤術後驟逝，警界震驚不捨。資料照片

高雄警界傳出令人心痛噩耗！曾是高雄最年輕外勤偵查隊長、現任高雄市刑大行政組長的二線三星警官王志銘，日前健檢時發現腦部腫瘤，請假接受手術治療後，因腦壓過高二次開刀搶救仍陷入昏迷，於今（12）日上午不幸病逝，得年僅39歲。消息傳出後震驚高雄警界，昔日同袍與長官均悲痛不捨。

有同仁指出，王志銘是警界公認的明日之星，高雄中學畢業後考入警大正科73期，結業後隨即投入刑事偵查工作。他辦案雷厲風行，歷任刑事局南部打擊犯罪中心偵查正、高雄市刑大偵八隊隊長及掃黑專責隊隊長，因表現優異，先後獲外派擔任林園分局及左營分局偵查隊長，更是當時高雄最年輕的外勤偵查隊長。

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回顧王志銘的刑事生涯，他因屢辦重案且戰功彪炳，被同僚封為「黑道剋星」，包括曾參與偵辦震驚社會的張介宗殺人分屍案，也曾一舉瓦解狂領257次、斬獲500萬元的車手詐騙集團。去年在左營分局偵查隊長任內，面對計畫縝密的羅姓男子遭黑道街頭槍殺命案，他頂著高壓率隊成立專案小組，在短時間內迅速破案。

由於王志銘總是任勞任怨、使命必達，在長年高強度、日夜顛倒的刑事偵查工作下，身體亮起紅燈，上月健檢發現腫瘤，無法再擔任繁重的第一線刑事工作，才轉調市刑大行政組長並住院接受手術，不料術後病情急轉直下傳出噩耗，身後留下同為警職的妻子與就讀國小的女兒，令人鼻酸。



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