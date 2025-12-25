才剛傳復合謝欣穎！王柏傑PO「登記結婚」喊：幸福 經紀人揭新人真實身份

王柏傑PO出「登記結婚」的照片。翻攝IG @pochiehwang

謝欣穎9月出席活動時招認與王柏傑分手，但近日又傳出兩人復合。而王柏傑在耶誕節之際，PO出到戶政事務所一男一女「登記結婚」的背影畫面，並說：「今天最幸福的事。」網友一片喊：「恭喜！」似乎以為是他結婚。

不過王柏傑透過經紀人否認自己是男主角，表示新郎、新娘是王柏傑的友人。從倒影中可見，男方雖然戴著墨鏡，但與王柏傑並不相像；而女方戴著頭紗，手上可見有大鑽戒，完全沒有露臉。

澎湖拍戲期間爆分手！王柏傑殺青感嘆：心情複雜

王柏傑（左）、安心亞難忘《我們的藍調時光》在澎湖拍攝的時光。米神國際提供

廣告 廣告

王柏傑與謝欣穎爆出分手期間，在澎湖拍攝台版《我們的藍調時光》，而近日劇組殺青，他分享心情有點複雜，在當地認識很多朋友，「大家的感情在這四個月變得就像一家人一樣，絕對有依依不捨的感覺。」而謝欣穎上個月出席活動，坦言與王柏傑偶爾還是會有聯絡，兩人並未交惡，也為復合埋下伏筆。



回到原文

更多鏡報報導

平安夜調解離婚！范姜彥豐雙手合十曝耶誕行程 粿粿昔日友人、王子緋聞對象全到場

修杰楷閃兵被逮2個月噤聲 梧桐妹曝全家溫馨過耶誕！賈靜雯素顏露出這表情

獨家直擊／禾浩辰對戲夏于喬疑似「預習」求婚 接力「孕氣」當爸？經紀人回應了