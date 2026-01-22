才剛入伍！車銀優爆「利用媽媽公司逃稅200億」經紀公司急回應了

記者林汝珊／台北報導

車銀優被爆出涉嫌逃漏稅。（圖／翻攝自車銀優官網）

南韓男團 ASTRO 成員車銀優在去年7月入伍，今（22）日遭爆捲入逃漏稅爭議，韓媒指出他疑似透過母親名下法人分流收入，逃漏稅金額高達 200 億韓元（約新台幣 4.7 億元），消息一出立刻引發熱議。對此，所屬公司 Fantagio 首度發聲回應。

車銀優所屬公司 Fantagio 於22日表示：「針對法律解釋與適用上的爭點，將依照合法程序積極說明，並為了讓相關程序能儘速結束，將誠實配合所有調查。」

據韓媒報導指出，車銀優接獲國稅廳通知，需追繳超過200億韓元的所得稅，並指除所屬公司 Fantagio 外，另有一間由車銀優母親崔姓人士設立的 A 法人，但國稅廳認定，A 法人並未實際提供任何演藝相關勞務，疑為空殼公司，懷疑藉此適用稅率低於個人所得稅的法人稅率。

車銀優公司發聲明表示將全力配合法律調查。（圖／翻攝自X）

對此，Fantagio 強調將誠實配合所有相關調查，盡快釐清事實真相，並表示車銀優未來也會以國民一分子的立場，持續履行報稅與一切法律義務，「本案的主要爭點在於，車銀優母親所設立的法人是否屬於實質課稅對象，目前尚未進入最終確定與正式告知階段。」

