才剛入局就閃人！寶佳代表鄭斯聰辭任中工董事 經營權之爭再陷迷霧

中工董事長周志明。廖瑞祥攝



中華工程經營權之爭出現新變數！中工今（1/23）日證實已接獲寶佳集團代表鄭斯聰請辭董事職務，先前本於善意主動邀請寶佳參與治理，原本期盼透過雙邊良性互動達成共識，而鄭斯聰進入董事會後，已實質參與運作並完整取得近期營運與財務資訊，就在溝通機制尚待深化之際，鄭斯聰卻無預警提出辭任，但中工尊重其決定，未來將持續以全體股東利益為核心，落實穩健公司治理。

中工今年將進行改選，寶佳集團自去年大舉買入中工股票，引爆經營權之爭，然而，中工於去年12月1日公告，旗下法人董事「常理公司」改派代表人，由寶佳關係企業、大華建設董事長鄭斯聰出任，此劇被市場視為暫時休兵。

廣告 廣告

未料，中工在今日傍晚發出新聞稿證實鄭斯聰提出請辭。中工說明，為了維護全體股東權益及公司長期穩健經營，先前本於最大善意與開放態度，主動邀請寶佳集團參與公司治理，期盼透過良性互動，為公司未來發展凝聚共識，而寶佳也給予正面回應，並指派鄭斯聰代表法人董事進入董事會。

中工表示，在鄭斯聰就任後，已實質參與董事會運作，並完整取得近期營運與重要財務資訊，相關程序均依法令及公司章程辦理，資訊揭露與治理規範亦均遵循既定機制執行。不過，董事會互動方才展開、溝通機制尚待深化之際，鄭斯聰即提出辭任，「本公司仍予以尊重。

中工重申，將以永續發展及全體股東整體利益為核心，持續強化透明溝通，落實穩健且完善的公司治理。

更多太報報導

中工經營權之爭驚人轉折？華建董事長鄭斯聰入董事會 中工：盼與寶佳良性互動

為了京華城案? 還是出招對抗寶佳集團 ? 中石化董座陳瑞隆突辭中工董事

駁「當年也是禿鷹」指控！沈慶京：承接認購中工、中石化慘虧700億「是政策任務」