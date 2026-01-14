才剛公布結婚喜訊、曬出日本完婚照！資深媒體人徐嶔煌宣布投入民進黨台北市大安文山議員初選

前陣子宣布結婚喜訊、經常在政論節目評論時事的資深財經媒體人徐嶔煌，今（14日）無預警宣布投入民進黨台北市議員初選，出戰競爭北市大安文山議員席位，並將於明日上午九點舉行參選記者會，預計請來政治評論員黃益中、邱明玉、姚惠珍、李柏鋒以及民進黨立委沈伯洋站台支持。

徐嶔煌去年12月才剛在社群公布喜訊，曬出與伴侶在日本佛寺完的完婚照片，今日即拋出參選消息。徐嶔煌競選團隊下午發出採訪通知，表示明日上午9點將在台大校友會館，舉行宣布參選北市議員記者會。

徐嶔煌將在會上宣布投入民進黨初選，口號為「財經領航、再創輝煌」，政治評論員黃益中、邱明玉、姚惠珍、李柏鋒也將為其站台，沈伯洋同樣會現身支持。



後續民進黨台北市議員將舉行初選，徐嶔煌出戰大安文山選區，將和力求連任的現任議員王閔生、簡舒培和趙怡翔助理劉品妡、前民進黨北市黨部副執行長陳聖文、新動力信賴之友會副秘書長高揚凱競爭席位，形容「六搶四」的對抗。

(圖片來源：徐嶔煌臉書)

