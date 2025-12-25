才剛凍卵！「欸你這週要幹嘛」正妹成員證實懷孕：既期待又害怕

娛樂中心／蔡佩伶報導

小粉紅宣布懷孕。（圖／翻攝自小粉紅IG）

YotuTube頻道「欸你這週要幹嘛」是由姐姐Ariel、妹妹Shine和弟弟阿勳等人所組成，透過鏡頭記錄身邊親友的生活日常而聞名，沒想到今（25日）常一起拍片的夥伴之一小粉紅宣布懷孕的好消息，對於初為人母的新身分，她既期待又害怕。

「小粉紅」透過貼文分享備孕過程，提到當初檢查發現AMH值太低，因此才決定先凍卵，結果採取順其自然態度的他們，真的在今年迎來寶寶報到，小粉紅形容孩子是天使寶寶，「你沒有讓我不舒服，甚至有時候我還會忘記我懷孕」，還表示自從懷孕後，食量大幅增加。

消息曝光震撼不少網友，紛紛直呼「昨天被恩暴雷了！難怪說懷孕的懷孕！原來是小粉紅」、「恭喜恭喜，還是覺得好驚嚇」、「我嘴巴張開看完」，其實，昨（24日）小粉紅才跟「欸你這週要幹嘛」成員們一起舉行粉絲見面音樂會，當時她還在台上高歌，如今宣布懷孕，她也笑說「一定想不到吧，我可是懷有身孕的在唱煎熬呢」。

「欸你這週要幹嘛」小粉紅懷孕了。（圖／翻攝自小粉紅IG）

