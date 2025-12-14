才剛出席演唱會 「民歌之父」楊弦逝世享壽75歲

（中央社記者洪素津台北14日電）「民歌之父」楊弦11月甫出席「民歌50高峰會」，傳出13日於台北病逝，享壽75歲。中華音樂人交流協會理事長殷正洋今天證實楊弦逝世，家人正處理助念，不希望受打擾。

音樂人楊弦為台灣現代民歌運動的重要推手，被譽為「民歌之父」。楊弦在1970年代的台灣音樂環境中，創作時將詩詞譜上音樂「以詩入歌」，包括將詩人余光中的作品譜曲演唱。

楊弦其餘作品融合中國傳統藝術氣息與西方民謠、鄉村元素，這些創舉讓他在音樂史上留名，也對當時音樂文化具有開創性影響。

楊弦除有豐富民歌創作，也跨足醫學與創業，曾赴美進修中醫並取得學位，並成立健康產業公司。但音樂創作是他生活不可或缺的重要部分，近年來一直持續音樂創作與表演，11月才出席「民歌50高峰會」，沒想到卻傳出病逝消息。

對此，中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實楊弦逝世，「是的，我也剛知道，但家人處理助念的事不希望受打擾」。

歌手鄭怡發文緬懷，表示高一的時候知道楊弦把余光中的詩譜成曲，當時深受年輕學子的喜愛，「現在到了民歌50年，楊弦大哥依舊帶領70幾名歌手持續歌唱，楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息」。（編輯：蕭博文）1141214