才剛出席「民歌50高峰會」 民歌教父楊弦傳病逝享壽75歲

【緯來新聞網】被譽為台灣「民歌教父」的音樂人楊弦，才剛出席11月舉辦的「民歌50高峰會」，今就傳出於13日晚間在台北病逝，享壽75歲。楊弦是台灣現代民歌運動的關鍵啟蒙者，他以「以詩入歌」的方式，將詩人余光中的作品譜曲演唱，打破了當時流行音樂市場被西洋歌曲和傳統國語歌曲主導的局面，直接催生了七〇年代席捲校園的民歌浪潮，其最具代表性的作品包括《鄉愁四韻》、《回旋曲》等。

音樂人楊弦傳出病逝。（圖／翻攝自楊弦臉書）

廣告 廣告

楊弦生於1950年，畢業於國立臺灣大學農業化學系。他對台灣樂壇最大的貢獻，源於1975年6月6日在台北中山堂舉辦的「現代民謠創作演唱會」。在這場劃時代的演出中，楊弦將余光中詩集《白玉苦瓜》中的多首詩作譜成歌曲，隨後發行了被公認為「第一張有資格稱作民歌」的專輯《中國現代民歌集》，首版三萬張在一個月內銷售一空，影響力空前。儘管他於1977年便暫別樂壇赴美進修中醫，但這場演唱會及其專輯，已為後來的「唱自己的歌」運動點燃了火苗。



旅居美國後，楊弦攻讀了東方醫學博士學位，並成為專業的中醫師與營養專家，過著音樂與醫學並行的「斜槓」人生。儘管離開主流音樂市場，他並未停止創作。近年來，他將旅居期間橫跨近三十年的作品集結，發行了專輯《鄉. 旅. 詩. 歌》，持續將詩人如瘂弦、席慕蓉等人的詩作譜曲。楊弦雖曾於2021年經歷中風，但積極復健後重回舞台，並在近期的「民歌五十」等重要音樂場合中，仍可見到他登台的身影，展現其對音樂的熱忱。

更多緯來新聞網報導

曾沛慈捎來喜訊！出道17年像當媽媽一樣 賭上畢生心血

3天后驚喜同台！翁倩玉來報喜 開箱高流「哥哥設計的」