才剛分手孫生！多芬質疑「不能忠誠一點嗎」 吐露情斷心聲

多芬和孫生分手後還無法釋懷。翻攝IG@_dfen_bb

網紅孫生先前爆發一連串爭議，女友諶多芬（多芬）始終不離不棄陪伴，兩人卻在日前宣布分手，表示無法給雙方想要的，孫生不想再每天吵鬧、整夜睡不好，也承認自己學習到很多，而多芬也感嘆：「愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他該完成的課題。」如今多芬再度在社群平台發文有感而發：「感情難道就不能忠誠一點嗎？」

多芬分手後連日抒發心情 感嘆：感情不能忠誠一點？

多芬分手後不時會在Threads上發文抒發心情，前幾天才感慨：「一種付出很多，累積很久，突然之間一切都放下的感覺，好空好空….」昨（9日）又忍不住喊話：「哎，感情難道就不能忠誠一點嗎？」疑似意有所指，就算分手了，和孫生之間的感情還是讓她感觸頗多，貼文一出，不少網友都勸她：「說真的，感情又保鮮期放過自己吧」、「感情難道就不能清醒一點嗎」。

多芬發文抒發分手心情。翻攝threads＠_dfen_bb

孫生坦承關係走不下去 雙方給不了彼此想要的

事實上，孫生因先前捲入性騷擾風波，被「反骨男孩」解約、工作重創，多芬都選擇陪伴在身邊，1日孫生卻無預警宣布分手，坦言兩人之間累積許多問題，「雙方想要的總是給不到。」他每天都睡不好，也不願再在爭吵中生活，感謝多芬陪他走過低潮，「謝謝妳陪我走過這段路酸甜苦辣。每段愛情我都學到很多，也變得越來越好。」

多芬認「愛不能治癒混亂」 陪伴渡風波仍無緣走下去

多芬則在貼文底下回應，兩人都努力了，但仍無法走在同一條路上，最難的不是分開，而是「明明很愛卻給不了彼此安全感」，她表示陪伴、理解與支持並不足以修補深層問題，「愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他的課題。」累積的傷害讓心疲乏，她仍感謝孫生的真心，「我依然感謝他給過我的陪伴和真心，也祝福他未來能找到真正平靜、健康的自己。」



