才剛判刑定讞！名醫李光輝驟逝 「打食鹽水騙癌末患150萬」免關了 生前爭議一次看

昔日經常活躍於電視節目的知名精神科醫師李光輝，近年來官司纏身，不僅因「假細胞治療」詐欺案遭判刑定讞，還身背誹謗等多項訴訟。台北地方法院日前審理其涉嫌誹謗前法官王炳梁一案時，查出李光輝已於今年1月5日死亡。隨著他的離世，包含即將執行的入監刑期及審理中的案件，均依法判決「公訴不受理」，其充滿爭議的一生也就此畫下句點。

庭訊驚覺被告已歿 誹謗案畫休止符

李光輝生前因與前高等法院庭長、律師王炳梁的親戚有訴訟糾紛，多次在開庭時公開指控王炳梁介入司法。判決指出，李光輝曾於2023年至2024年間，三度在法庭上聲稱王炳梁利用「翁茂鍾案」的把柄控制法官，甚至語出驚人表示「200個法官因為沒有收過3件衣服以上的賄賂，所以繼續留在司法院...王律師會利用這些法官」。

王炳梁不滿名譽受損提告，台北地檢署去年依3個誹謗罪起訴李光輝。然而，台北地院近日開庭審理時，經查詢戶役政資料，發現李光輝已於1月5日死亡，依法不經言詞辯論，逕為不受理判決。

誆「NK療法」治癌卻打食鹽水 免囚入獄

除了誹謗案，李光輝最受矚目的案件莫過於欺騙癌末病患。他被控佯稱可提供「自然殺手細胞（NK）」免疫療法，向一名大腸癌第四期患者家屬收取150萬元治療費。然而，他竟找人假冒護理師，將普通的「生理食鹽水」謊稱為NK細胞製劑注入病患體內，導致病患病情惡化，2週後不幸過世。

該案經法院審理，高等法院於2025年12月依詐欺取財罪，判處李光輝有期徒刑1年6月定讞，並沒收犯罪所得。原定近期須入監服刑的李光輝，因在執行前病逝，這筆刑期也隨之撤銷，不必入監。

此外，他另涉嫌以生技公司名義販售未上市股票，不法獲利逾1億元，一審遭重判10年徒刑，該案目前仍在審理中，預料也將因被告死亡而獲判公訴不受理。

從名醫到被告 一生爭議不斷

回顧李光輝的一生，經歷大起大落且充滿話題，他畢業於國防醫學院，擁有英國雪菲爾大學精神醫學博士學位，早年曾任培靈醫院院長，經常受邀上節目分析心理議題，知名度頗高。

然而，他作風大膽特異，曾公開宣稱將「血癌細胞」注入自己體內以證明免疫力，引發醫界譁然與觸法爭議，最終導致他請辭院長。私生活方面，他在2019年自爆與小他32歲的辣模「翁子涵」曾有過一段長達2年的地下情，引發社會關注。他更曾於2022年投身政壇參選台北市議員，但最終落選。

這位曾獲瑞士年輕科學家獎的名醫，晚年卻淪為販賣假藥與未上市股票的被告，隨著他在今年初悄然離世，所有的法律責任與是非功過，也隨之塵埃落定。



