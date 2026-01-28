才剛加入白營！毛嘉慶遭爆「性騷女黨工」 民眾黨喊「絕不寬貸」：依法辦理

毛嘉慶遭爆「性騷女黨工」。（翻攝毛嘉慶臉書）

剛入民眾黨不久、有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶在今（28）日被爆出對黨內女黨工性騷，還被檢舉到中評會。對此，民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與本黨業務亦無關聯，但日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

媒體報導指出，出身國民黨的毛嘉慶在2025年12月為了要參選議員，宣布加入民眾黨並且爭取提名。沒想到，他卻被爆出在加入民眾黨前，就對黨內的女黨工疑似言語性騷，並且還有黨員向黨內檢舉，移送中評會評議。

對此，中評會主委李偉華表示任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依本黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。

民眾黨聲明中也強調，對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

