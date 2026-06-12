才剛升格新手爸！張書偉涉閃兵開庭公開認罪 妻謝京穎經紀公司回應了

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男團「Energy」成員張書偉在5月中迎來雙胞胎女兒誕生，升格新手爸爸。不過他因涉閃兵遭新北地檢署起訴、被求處2年8月徒刑。他12日現身新北地院開庭，公開認錯道歉。對於外界好奇他的近況，對此，張書偉的老婆謝京穎所屬經紀公司做出回應。

張書偉在5月中迎來雙胞胎女兒誕生，升格新手爸爸。（圖／翻攝IG shuwei11041104）

張書偉今天上午在律師的陪同下步入法院，面對媒體的提問，一度全程不發一語，不過結束後，他在法院外公開道歉，透露自己今天開的是程序庭，針對法官的問題當面做了個說明。

張書偉說道：「我也當庭承認自己所犯的錯誤，對於犯下的錯誤影響到兵役的公平性，想要再次跟社會大眾說一聲抱歉，對不起。」並表示接下來審理期間會持續反省並且配合司法調查。

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張書偉12日現身開庭並當場認罪。（圖／翻攝畫面）

值得一提的是，張書偉和老婆謝京穎在結婚3年後，上個月中剛迎來雙胞胎女兒「桐桐」與「棠棠」，正式升格新手爸媽，而謝京穎目前人還在月子中心休養，她的經紀公司鳳凰藝能也做出回應，「新手媽媽努力照顧好自己與寶寶，讓爸爸沒有後顧之憂！」

謝京穎目前人還在月子中心休養。（圖／翻攝IG shuwei11041104）

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