才剛升遷！6年老鳥尾牙後「秒被資遣」 職場潛規則曝光

農曆年前的人事異動潮再度引發職場話題。近日有網友在Dcard發文透露，公司一名資歷6年的同事，去年才剛獲得升職，理應是公司肯定且信任的對象，卻在上週五尾牙結束後，無預警遭到資遣，震驚辦公室。

根據原PO描述，公司給出的資遣理由是「請假太多」。然而深入了解後發現，該同事雖然特休用完後改請事假，但天數並未超過規定，所有假別皆依法申請、流程合規，也經主管核准。工作表現上無曠職、失聯情形，份內工作也如期繳交完成。

令人困惑的是，辦公室內不乏上班聊天、滑手機、閒聊摸魚的同事，這些人至今安然無恙，反觀依法請假的員工卻被處理掉。原PO推測，背後真正原因可能涉及公司內部派系問題，該同事可能因得罪新任高層，導致新主管施壓部門主管將其資遣。

此事件在網路掀起熱烈討論。多位網友點出職場潛規則，直言學生時代才講能力，職場上「人脈與關係」才是真正的保護傘。有網友分享類似經驗，表示曾遇過「才領完資深員工獎，下星期就被資遣」的案例。另有懷孕6個月的女性員工，因請了婚假、安胎假及產檢，最終以「太常請假」為由遭資遣。

對於請假議題，部分網友認為，特休以外的請假在某些主管眼中就算請太多，「事假一定被盯」成為職場常態。有人指出，公司角度是請人來付出，常請假會被視為無心工作，也可能對其他員工不公平。更有網友透露，公司為降低成本，往往會優先拿「高薪但未接觸核心機密」的中階主管開刀。

