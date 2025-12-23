才剛去中國！藍委馬上完成「這條例」4度封殺 民進黨憤怒反擊了

即時中心／高睿鴻報導

面對中國軍事野心不斷膨脹、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德日前震撼表態，指出我國政府有意擬定400億美元（約台幣1.25兆）特別預算，用來強化台灣國防；沒想到，在野黨竟群起表達反對，如今更是第4度封殺國防特別預算條例付委審查。對此，民進黨感到相當憤怒，發言人韓瑩今（23）日更表示，法案唯有付委，才能進委員會充分討論與審查，因此藍白根本是無視基本立法程序；她更怒問在野黨，到底是為哪個國家服務？

藍白今早於國會程序委員會再度聯手，第4度阻攔「國防特別預算條例」付委審查。韓瑩因此提到，國民黨立委翁曉玲等人，才剛從廈門返台，就公開放話封殺國防預算條例，如今也確實執行；她認為，這簡直坐實了藍營立委「赴中領旨亂台」的行徑，違背國人防衛國家的共同意志，到底是在為哪個國家服務？

韓瑩繼續說明，上週末，國民黨立委翁曉玲等7人，遮遮掩掩地前往中國廈門；今天就馬上在立法院程序委員會，擋下為期8年、總額1.25兆的國防特別預算條例付委審查。而翁曉玲身為程序委員會召委，昨日更親口坦承，赴中期間曾與廈門國台辦接觸、並直接嗆聲「會擋下國防特別預算條例」；因此韓瑩認為，國民黨簡直是赴中領旨、而後回台亂政，拒絕正視多數國人支持強化國防的民意。

「在台灣最高民意殿堂公然背離人民、傳達『習』意，連演都不演」，韓瑩說。她進一步表示，翁曉玲以「執政黨不來報告、不說清楚、不願意講國防相關預算要買什麼」為由，作為持續阻擋藉口；但韓瑩強調，依照立法程序，法案與預算案必須先通過程序委員會付委，才能在委員會進行說明與實質討論。因此她認為，如今藍白連進入討論的機會都不給，顯然是為反而反、毫無誠意。

韓瑩續指，國民黨主席鄭麗文，昨日竟還在大學演講中，面對學生大言不慚地表示「國民黨沒有要擋軍購」，結果不到1天，自家立委就在國會公然打臉黨主席。她因此大酸，「睜眼說瞎話、毫無羞恥地欺騙人民；更無視國際社會一再警告，持續玩弄危險的政治遊戲，對外釋放嚴重錯誤訊號」。

最後，韓瑩也提出「3問」：為何國民黨如此排斥強化台灣國防？為何藍營立委前往中國，始終不敢攤在陽光下？又為何每逢關鍵的國防預算與國安法案，國民黨總是選擇阻擋？她痛批，藍營一邊前往中國「交流」、一邊回國封殺國防法案與預算，「這樣的中國國民黨，究竟是在為哪一個國家服務？請對全體台灣人民說清楚、講明白」。

