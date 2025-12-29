才剛去完雙城論壇...中共突襲軍演 蔣萬安譴責：為政者要克制

蔣萬安致贈給上海市長龔正「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，寓意「錫（惜）福、惜情」。（北市府提供）

台北市長蔣萬安昨（28日）才抵上海參加雙城論壇，還送上「錫盤子」寓意惜情，不過今中國解放軍東部戰區突襲宣布對台進行圍台軍演，蔣萬安今上午回應，強調予以嚴厲譴責，「為政者也應該要克制」。

中共突襲宣布軍演 稱正當必要行動

解放軍東部戰區宣布今起進行名為「正義使命-2025」的演習，他們將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，範圍包含台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域演習，

東部戰區嗆說，此演習是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

不只環台軍演 明共軍5區進行實彈射擊

另外，東部戰區同時公布明（30日）8時至18時，將在台灣周邊多個海域、空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

廣告 廣告

才送「錫盤子」寓惜情 蔣萬安回應了

蔣萬安今上午出席活動後受訪，他強調任何造成區域衝突升高行為，都予以嚴厲譴責，自己立場非常堅決，一貫要對話不要對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制，以民為本，他也表達過為政者則認就是要降低風險，控管危機，守護人民安全，隨後轉身離去。

更多鏡週刊報導

中國突襲圍台軍演 國防部應處措施曝：坐實中共是最大的和平破壞者

中國5大威脅全面壓迫 賴清德：我的使命是不讓戰爭發生

共軍突襲宣布環台軍演！「正義使命－2025」演習範圍曝光