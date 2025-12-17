才剛吃完薑母鴨！壯年男突「腦出血」 不到2天就往生

天氣冷颼颼，不少人會吃薑母鴨暖身子，ICU護理師林婷談論一個案例，一位40多歲男子吃完薑母鴨回家覺得後頸痛、視力模糊，洗澡時昏倒送醫才發現腦出血壓迫到腦幹，不到2天就往生。

薑母鴨。（示意圖／中天新聞）

林婷在臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文表示，全台灣排行榜上有名致殘致死率是腦中風（腦血管梗塞、腦血管破裂出血），因為她一個晚上就接了6個腦中風患者，且腦中風甚至越來越年輕化。

林婷提到兩個案例，一位70多歲的老人家傍晚吃飯，突然覺得嘴巴的東西都塞在右邊腮幫子，吞也吞不下去，只好用手挖，怎料右邊臉部麻痺流口水，老人家的兒子見狀趕快叫救護車送來急診時間不到一小時，及時幫老人家做電腦斷層，治癒了預後良好。

廣告 廣告

另一個案例是一位40多歲從事業務的男子吃完薑母鴨回家覺得後頸痛，用手去捏捏敲敲仍無緩解，回到家幾小時後，突然視力模糊，於是跟太太借眼藥水點完，後來感到全身無力決定去洗澡，怎料卻突然昏倒，開始抽筋眼歪嘴斜、口吐白沫，太太見狀叫救護車到醫院，做電腦斷層大片腦出血壓迫到腦幹瞳孔放大，不到2天就死亡。

上述案例讓林婷呼籲大家重視「腦中風」這個疾病，因為及時去醫院，可以避免一些嚴重的狀況出現，但有些人不注意真的導致殘疾甚至危急到生命。林婷也不忘提醒，「還是老句話有高血壓、糖尿病、心臟病慢性病史，冬天請多加注意」。

延伸閱讀

紅薏仁勝白薏仁！連食8週降三酸甘油酯 脂肪肝獲改善

瘦到被懷疑罹癌！江守山：瘦瘦針「猛健樂」並非萬靈丹

術後「神經痛」18個月！超音波導引神經阻斷疼痛降七成