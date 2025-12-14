才剛唱完大巨蛋！「民歌教父」楊弦離世 歌王不忍「最後身影曝光」

記者林汝珊／台北報導

民歌之父楊弦先前才出席民歌五十演唱會。（圖／中華音樂人交流協會提供）

「民歌教父」楊弦上月22日才登上「台北大巨蛋民歌大團圓」演出，沒想到時隔不到1個月，今傳出他於昨（13）日離世消息，享壽75歲。對此，中華人音樂交流協會理事長殷正洋證實噩耗，並鬆口他最後身影。

楊弦驚傳離世，享壽75歲。（圖／翻攝自臉書）

殷正洋回憶，兩人不久前才在大巨蛋「民歌五十」上碰面，當時見到楊弦時，完全感受不到任何異狀，精神與狀態都相當不錯，甚至還分享正著手整理自己的音樂作品，不料竟突然離世，讓人難以接受。

「民歌天后」鄭怡也發文哀悼，感性喊話：「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」

事實上，楊弦於 2021 年曾因缺血性中風緊急送醫，當時出現右側手腳無力、臉部與喉部肌肉失調等症狀。雖然之後身體狀況逐漸恢復，但聲帶的發音轉折已不若以往。

