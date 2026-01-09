才剛喊漲！好市多會員又推限購 掀2派論戰

美式賣場好市多（Costco）。（圖／好市多提供）





美式賣場好市多（Costco）於1月5日宣布，將自4月1日起調整會員年費，消息一出後，引起大批會員廣泛討論。近日有一名網友在社群平台發文表示，專程去好市多購買3公升橄欖油，怎料竟發現只能限購1瓶，相關內容引起網友熱議。

年費調漲在即 限購措施引關注

好市多於1月5日宣布，自4月1日起，將同步調漲金星會員、商業會員、商業副卡的年費至1500元。而黑鑽會員的費用則維持不變，一樣也是3000元。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文透露，自己是公司會員，也經常去好市多大量採購物資。不過，她去了卻發現，自己要購買的3公升橄欖油只能限購一瓶，令她不禁感嘆，「如果僅限購一瓶，那應該跟超市差不多，不用專程跑Costco一趟吧」。

專程跑一趟卻只能買一瓶 掀2派論戰

針對限購次數的需求，也引發兩面論戰。有網友與原PO持一樣的意見，表示「專程去一趟，車跑了快一小時，到現場才知道限一袋，心情有夠不舒服」、「我今天買金沙也遇到這情況了，第二盒原價，我問小姐，以前從沒有這樣吧，小姐說對，這次開始的，會費漲了，福利縮水了，怕人買蠻好笑的」、「很多都限制，海苔和咖啡豆都限購一個」。

但也有網友支持好市多總公司的做法，表示「我也支持限購，如果不節制，有人掃貨，其他晚到的人，豈不是沒的買？」、「不然我開車去，全部被人一車掃空，我去就買不到了耶！」、「還好有限制，不然就被代購買光了」。

