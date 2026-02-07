才剛回台！曹蘭舅舅、製作人劉淞山「心臟動脈剝離」驟逝 享壽72歲

〔記者林欣穎／台北報導〕女星曹蘭舅舅、知名電視製作人「三哥」劉淞山，前3天從中國返台，不到一天就因心臟動脈剝離驟逝，享壽72歲。靈堂設於桃園的芸祥會館，陳凱倫也出席致哀，告別式將於2月21日(大年初五)上午9點半於桃園殯儀館舉行公祭。

從台東北上的曹蘭和媽媽(豫劇小生劉海燕)今天現身靈堂幫忙，陳凱倫今到靈堂致意，見到了久違的曹蘭、曹蘭的母親，還有最重要的三嫂。「淞哥，一路平安，到另一個地方，好好走。」

三嫂透露劉淞山當時狀況，2月4日劉回台後原本還有說有笑，突然臉色發黑、胸口不適，家人緊急送醫，送到桃園醫院就已經知道狀況嚴重，可能不開刀了，劉淞山也知情狀況平靜面對，三嫂說：「還好有送醫，多撐了一點時間，讓我們母女可以跟他說說話，也讓他知道情況真的很嚴重，最後接受不開刀，順其自然地走。」

三嫂提起，比起二十年前，劉淞山在製作《大愛劇場》期間，突然遭逢一雙兒女因車禍離世，那種「白髮人送黑髮人」的痛，他們已經承受過一次了。

陳凱倫表示，最讓人心疼的是，三哥曾對三嫂說過一句話：「你為這個家付出太辛苦了，我希望以後能好好照顧你。」夫妻之間，只有感情夠深，才會在還活著的時候，就彼此交代身後的事。「只是，三哥萬萬沒想到，這次開開心心返台過年，竟不到24小時，就這麼快離開了家人。生命，真的是太無常了。」

享壽72歲的電視製作人劉淞山哥的告別式，訂在大年初五上午9點半，於桃園殯儀館公祭。

