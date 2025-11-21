才剛報到7小時就逃兵！ 26歲替代役男「上廁所落跑」躲回家睡覺

台中成功嶺生逃兵事件，一名替代役男報到7小時後逃出營區。（示意圖／報系資料照）

台中成功嶺發生一起逃兵事件！20日一名270梯的26歲李姓替代役男才剛報到7小時，晚間卻在部隊進行裝備發放、資料填寫時，藉口上廁所逃出營區。之後李男北上返回台北住家，軍方發現後緊急尋找李男，直到今日凌晨接獲家屬通報，才得知李男在家中睡覺，目前李男將由替代役訓練中心進行後續懲處。

據了解，李男於20日14時在成功嶺報到入營，晚間9時許部隊在進行裝備發放、資料填寫時，李男表示想上廁所，幹部便帶著其他想上廁所的替代役男到廁所。之後幹部在清點人數時，等了約5分鐘李男仍遲遲未出現，軍方發現有異立即展開搜索，並通知家屬協助聯繫。

直到今日凌晨2時許，李男家屬通報，他已回到台北家中睡覺，疑似是因入營壓力過大，無法適應才會離開軍營。目前軍方先讓李男請病假休養，待情緒穩定後，再請家長協助帶回軍中，後續將按規定予以記過或禁足等懲處。

至於先前曾傳出李男偷走連長車鑰匙並開車離營，替代役訓練中心對此強調並無幹部車輛遭竊，而李男是如何離開成功嶺仍待進一步調查釐清。

