才剛大婚就進醫院！張學友乾兒子「胸肌撕裂」急動刀

張學友乾兒子「胸肌撕裂」住院。（圖／陳信翰攝、翻攝自lynuswoo IG）

前港姐亞軍吳婉芳的次子胡智同（Lynus）日前才剛舉辦備受矚目的世紀婚禮，現場眾星雲集。「歌神」張學友不僅是他的乾爹，當天也親自現身坐主家席，還與吳婉芳合唱經典祝歌《愛是永恆》，為新人送上滿滿祝福。不料婚禮喜悅才剛落幕，胡智同7日就在社群平台貼出身穿病人服躺在病床上的照片，透露自己重訓時意外受傷，導致胸肌撕裂並接受手術，消息曝光後讓不少親友與粉絲相當震驚。

胡智同在IG發文表示，意外發生在健身房進行臥推訓練時，當時使用的重量其實都在自己平常能輕鬆駕馭的範圍內，沒想到卻突然發生胸肌撕裂。他坦言，自己一直以來都很注意訓練方式，也從未想過會在一切看似正常的情況下受傷。雖然手術已順利完成，但原本規劃好的足球賽季與訓練計畫全被迫暫停，接下來還得面對長達6個月的復健期。

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面對突如其來的打擊，胡智同坦言心情一度跌到谷底，甚至不斷問自己：「為什麼是我？為什麼偏偏是現在？」不過經過沉澱後，他逐漸接受現實，也體悟到有些事情未必能找到答案。他表示，人生還是得繼續向前走，即使眼前這條路比較艱難，也會一步一步走下去，提醒自己這不是終點，只是暫時繞了一點路。

雖然未來半年將是漫長的復健挑戰，但胡智同仍展現樂觀態度與運動員精神。他表示，真正的成長往往來自挑戰，而不是待在舒適圈裡，因此會更加努力工作、保持耐心，全力投入復健。他也向自己喊話，等到重返健身房的那一天，一定要比現在更強大。貼文曝光後，吸引大批網友湧入留言區替他打氣，祝福他早日康復、順利回歸訓練生活。

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