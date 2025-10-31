才剛奪下日本一！軟銀爆開10億日圓給徐若熙 這隊也有興趣

味全龍王牌投手徐若熙。（圖／味全龍提供）





中職味全龍隊王牌投手「龍之子」徐若熙正式提出海外自由球員（FA）申請後，旅外動向備受矚目。

根據日本媒體今（31）日報導，福岡軟銀鷹隊已展開積極接觸，傳出準備開出總額10億日圓（約新台幣2億元）的合約爭取加盟，阪神虎隊與多支美職球隊也表達高度興趣。

即將於明（1）日滿25歲的徐若熙，本季在中職出賽期間吸引大批美、日球探觀察，29日正式向中職聯盟遞出旅外申請。他表示，從高中時期便懷抱旅外夢想，如今有機會挑戰海外舞台，會全力以赴、持續進步。

據《Sponichi Annex》報導，甫於日本大賽奪冠的福岡軟銀鷹隊近年積極布局補強投手戰力，球團高層在今年球季多次赴台觀察徐若熙的投球內容。

報導指出，軟銀擬開出總額10億日圓、為期3年的複數年合約，並附帶獎金條款，以展現最大誠意。

《日刊體育》也披露，剛在日本大賽與冠軍失之交臂的阪神虎，正將徐若熙列入明年球季外籍投手補強名單，展開詳細調查。

報導指出，不僅日職球團對徐若熙展現濃厚興趣，多支美職球隊同樣密切關注其動向，預料將掀起日美爭奪戰。

徐若熙本季為味全龍先發出賽19場，累積114局為生涯新高，戰績5勝7敗、防禦率2.05，送出120次三振，是中職指標性本土投手之一。