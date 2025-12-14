才剛完成提親...準新郎北海道登山慘遭熊害 GPS手錶曝遇害全過程

日本頻傳熊害，近日更傳出準新郎於北海道登山時被咬死。路透社



日本熊害今年創下史上新高，大量棕熊和黑熊不但闖入住宅區偷吃蘋果，還會衝撞車輛、跑進鐵道線路，引發多起交通事故，甚至還會攻擊人類。北海道近日就傳出一起棕熊攻擊人類致死的事件，一名才剛向女友家中提親的男子，攀登北海道羅臼岳時不幸遭棕熊咬死，生前配戴的GPS手錶，更全程紀錄了遇害過程。

根據日媒《朝日新聞》報導，事件發生在今年8月14日上午11點左右，當時26歲的罹難男子正與好友攀登北海道羅臼岳，下山途中抵達「560 米岩峰」附近時遭遇棕熊攻擊。由於好友走在前方約200公尺處，因此遭到攻擊時沒有人看到。

死者父母事後公開兒子的GPS定位手錶，紀錄顯示男子的行進軌跡突然從既定的登山道大幅偏移，滑向山林斜坡下方，並在一處灌木叢密集區域反覆繞行，定位多次經過同一地點，顯示出生前曾強烈的掙扎。

手錶的心率監測功能則顯示，男子心跳在距離登山步道100至130公尺處中斷，推測應是在該處身亡。此外，該名男子的手錶在心率停止的位置停留了一整夜未移動，隔天（8/15）早上8點左右，靜止的GPS又再度開始移動，手錶連同屍體在附近的灌木叢被拖行了數百公尺。

警方依據這段非自主的移動路徑，分析認為該隻棕熊曾將男子的遺體脫離原地，事發後約3天，有目擊者發現一頭母棕熊帶著2隻幼熊，口中拖著疑似人類遺體，警方接獲消息後立刻出動，將這三隻棕熊射殺，同時於事發地點發現疑似熊築起的土堆，並從中尋獲死者的部分遺物。

據了解，不幸罹難的男子平時於東京都內某公司工作，事故發生前三天，才剛回到關西老家，並於次日向女友家屬提親，不料卻於北海道登山時遭遇熊害。死者父母表示，為了傳達這起棕熊事故奪走許多人幸福未來的悲慘性，因此決定公開這段令人心碎的經歷，期盼透過公開這些細節，讓社會正視登山活動中潛在的棕熊風險，並呼籲相關單位和登山者務必採取更嚴格和審慎的安全措施，避免類似悲劇再度發生。

