才剛宣布和平離婚！小煜被爆「愛玩又越界」 護理師妻首度發聲

【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）昨（8日）宣布結束4年婚姻，和護理師妻言言離婚，但他強調雙方是討論過後，和平分手。不料，今日就被爆出離婚其實除了小孩照顧壓力外，小煜也因「愛玩」、甚至可能「越界」等原因而離婚，對此言言則在 IG 限時動態表示：「謝謝大家的關心，我很感謝，因為訊息量比較多，我明天會慢慢回覆。」而小煜經紀人也發聲了。

小煜與護理師妻言言離婚。（圖／翻攝自小煜IG）

根據《鏡週刊》報導，夫妻倆因為生病的兒子奔波，5年來幾乎全年無休，再加上親友之間開始傳出小煜愛玩、甚至可能「越界」的流言，讓言言終於心力交瘁，導致離婚。對此，小煜經紀人回應：「不實報導，不予回應。」



小煜於2020年與護理師言言結婚，婚後育有兩子Mujo、Musha，經常在社群平台分享一家四口的家庭生活，是演藝圈中的模範夫妻代表之一。8日卻傳出離婚消息，他在社群上發出聲明，證實已與妻子言言結束四年的婚姻關係。



兩人婚姻生活看似甜蜜，但過去楊奇煜也曾坦言，夫妻在育兒過程中經歷不少磨合與爭吵。他曾公開提及，在第一個兒子出生後，夫妻倆都面臨了「產後憂鬱」及育兒經驗不足的挑戰，兩人脾氣都很大，一度吵到太太氣憤離家出走，甚至鬧過離婚。所幸當時經過溝通和好，持續維繫家庭。如今，結縭五年的夫妻最終決定分道揚鑣，讓外界相當惋惜。

