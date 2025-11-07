才剛宣布新婚！男星突現身「日本牛郎店」被抓包 真實內幕曝光

記者蔡維歆／台北報導

朵拉（左起）、風田、麻由對著比臉大帝王蟹發出驚呼。（圖／TVBS提供）

本周主持人風田、朵拉和麻由飛往日本，體驗「夢想中的北海道之必玩TOP5」。一行人出發前雀躍不已，就連日本籍的風田和麻由也難掩興奮之情。才剛新婚的風田在旅程中不忘媽媽的叮囑，特地採買昂貴帝王蟹寄送回老家孝親。朵拉則在「愛情配對二選一」和麻由的對決中，以電眼迷倒熟男老闆，難得贏下一回。

風田（右起）、麻由和朵拉在海洋公園玩得不亦樂乎。（圖／TVBS提供）

風田、朵拉和麻由此行從「大通公園」出發，以觀看藻岩山世界級百萬夜景結束。期間到大通公園品嘗限定水果蛋糕捲、4種起司熬煮的創意瀑布「御好燒」，以及到登別「尼克斯海洋公園」觀賞企鵝遊行，企鵝搖搖晃晃的萌樣，瞬間融化3人，頻頻呼喊「好可愛、好可愛」。

《食尚玩家》美食重頭戲不可少，節目到了札幌「成吉思汗」人氣烤羊肉店，3人大口吃下超厚鹽巴熟成的羊肉，又軟又嫩的滋味，讓3人齊聲發出「大滿足」讚美，風田吸吮著羊骨頭，忍不住大聲吆喝，忘情模樣遭麻由吐槽：「竟然吃出牛郎店的感覺！」風田此次肩負媽媽交付的任務，風田媽特地叮囑他採買帝王蟹，在店家介紹下，風田興奮對著鏡頭透露：「原來購買少一隻腳的帝王蟹，直接變成半價，超划算。」立刻買單將孝心蟹寄回老家。

