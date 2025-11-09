才剛宣布減重10kg！泫雅澳門開唱突昏倒 清醒後發聲：真的很對不起

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

南韓女星泫雅昨（9）日在澳門water bomb（水彈音樂節）演出時，未料唱到招牌歌曲《Bubble Pop》時竟突然昏倒在地，嚇壞在場所有人。所幸並無大礙，事後她也在社群向大家報平安，「我真的很抱歉；對不起，真的很對不起」。

泫雅昨（9）日在澳門water bomb（水彈音樂節）演出時，未料唱到招牌歌曲《Bubble Pop》時竟突然昏倒在地，嚇壞在場所有人。（圖／泫雅IG）

泫雅在個人IG表示，距離上一場演出已經過了一小段時間，很想展現好的狀態給大家，「但回想起來，卻覺得自己好像沒有做到一個專業藝人該有的樣子」，同時坦言不太記得當下發生的事了。

泫雅在個人IG向大家報平安。（圖／泫雅IG）

泫雅提到，知道有很多澳門的粉絲特地前來，「還有我們的A-ing們（粉絲暱稱），大家都是花了錢來看我表演的，但我卻讓你們失望了，我真的很抱歉；對不起，真的很對不起」。

文末她也向粉絲們承諾，之後一定會更加努力鍛鍊身體，「我會盡力去做到的！不要擔心我！」並感謝許多人在她出道以來給她的支持，「我真的很想對你們說聲謝謝」。貼文一出也獲得大批粉絲支持，「祝福姐姐健康快樂」、「請注意安全，身體健康第一」、「超級心疼，妳一定要好好照顧自己」。

事實上，泫雅曾被診斷出患有血管迷走神經性暈厥病症，日前她因變胖受到外界壓力、開始減肥，日前才向大家分享體重已回到4字頭，坦言：「要從50公斤後半改變前面的位數真的太難了啊，還差得遠呢。」如今傳出表演途中昏迷一事，也讓粉絲們非常擔心。

