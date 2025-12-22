才剛宣布舉行停火談判 柬埔寨控泰國發動空襲

柬埔寨今天(22日)再度指控泰國對其發動空襲。而就在數小時前，泰國外長才宣布泰柬兩國達成共識，將在本週舉行會談以平息邊境衝突。

法新社報導，柬埔寨國防部表示，泰國軍方出動F-16戰機，於當地時間今天下午4點18分起對柬埔寨的暹粒省(Siem Reap)與普里維希省(Preah Vihear)進行轟炸。

暹粒省是世界文化遺產「吳哥窟」(Angkor Wat)所在地。據柬方表示，遭轟炸的地區距離吳哥窟只有大約一小時車程。

在此之前，東南亞國家協會(ASEAN)各國外長今天在吉隆坡召開會議，會後泰國外交部長希哈薩(Sihasak Phuangketkeow)向媒體表示，泰柬已同意於24日進行對話，討論停火的可能性。

泰柬今年10月曾在美國總統川普(Donald Trump)與馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim)見證下簽署停火協議，但雙方本月稍早再起衝突。根據官方統計，戰火重燃以來已造成雙方至少43人死亡，邊境兩側超過90萬名居民流離失所。(編輯 : 廖奕婷)