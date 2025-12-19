才剛宣布退團就傳戀愛鐵證！中島裕翔恩愛半同居女星 訂嚴格地下戀

記者林汝珊／台北報導

日本32歲男星中島裕翔，今年8月才無預警宣布退出團體「Hey! Say! JUMP」，表明要全力投入演員事業。不料今（19日）遭日媒爆出感情消息，疑似與曾多次合作的女星新木優子低調交往中，甚至訂下嚴格「地下戀規則」，引起關注。

據日媒《女性SEVEN》報導，中島裕翔最早在2017年，與新木優子合作電影《明天也有好吃的飯》而結緣，之後又3度合作，不過直到近3年，兩人關係才逐漸拉近。新木優子的友人則透露，兩人因為都熱愛攝影而有不少共同話題，彼此聯繫的頻率也逐漸增加。

中島裕翔友人更爆料，新木優子新家住處更與中島裕翔位於同一棟大樓，樓層僅差一層，形同「半同居」。據悉，為了避免戀情曝光，兩人幾乎不在外約會，默默訂下低調規則，只在家中見面。

