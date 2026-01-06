才剛度完蜜月返台2天！上尉辛柏毅F-16夜巡失事落海 疑進入雲層迷向

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

今（6）日晚間19時48分國防部接獲分署勤指中心轉海巡署勤指中心通報，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，在傍晚受訓時，雷達光點突然在花蓮外海消失，其駕駛員辛柏毅上尉疑跳海逃生，目前下落不明。目前空軍司令部第一應變中心已於海上全面展開搜救行動，海巡署也指出，目前已聯繫上一艘距離雷達消失光點6.3浬的貨輪，協助就地搜尋。

駕駛員辛柏毅上尉疑跳海逃生，目前下落不明。 （圖／IDF經國號授權提供）

據《中時新聞網》報導，該名失聯上尉名為辛柏毅，是空軍官校108年班的優秀飛行員，近幾日才剛與同服役於軍中的妻子剛赴遠北歐芬蘭度完蜜月，然而才剛返台兩天，辛柏毅上尉就在外海失聯，讓其妻子焦慮不已。

辛柏毅上尉是在傍晚6時17分，為例行夜間訓練課目執行，駕駛這架F-16戰機從花蓮基地起飛，期間飛行過程起初一切正常，直到19時48分時，準備返’場的F-16戰機卻突然在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬（約18.5公里）的太平洋上空突然失聯，並且模組化任務電腦（MCC）出現故障，辛柏毅上尉疑似在進入雲層時迷向跳傘。

在空軍監管系統發現該機雷達光點異常消失後，空軍司令部便在第一應變中心已於海上全面展開搜救行動，軍方也在接獲通報後立刻啟動搜救機制，國防部、空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，除此之外，海巡署也派出了蘇澳海巡隊、花蓮海巡隊及台東海巡隊均增派100噸艇前往救援。目前海巡已聯繫上一艘距離雷達消失光點6.3浬貨輪協助就地搜尋。

行政院言人李慧芝則指出，行政院長卓榮泰已於第一時間與國防部長顧立雄通話瞭解情形，同時請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看。

