才剛度蜜月！F-16失事飛官辛柏毅生死未卜 空軍還原經過

【緯來新聞網】花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，昨（6日）晚執行例行訓練時，傳出失事消息，駕駛員辛柏毅上尉疑似跳傘，目前仍行蹤不明。對此，空軍司令部今天召開記者會，督察長江義誠少將強調，現階段以搜救人員為主要工作，後續依照專業評估，再決定打撈規劃。

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機失事，飛官辛柏毅疑似跳傘，目前行蹤不明。（圖／翻攝自IDF 經國號臉書）

辛柏毅出身澎湖，畢業於空軍官校108年班，今年29歲，去年5月才與同樣任職於花蓮空軍基地的太太結婚，近日剛度完蜜月回台，沒想到發生意外，目前生死未卜，讓外界相當焦急。



空軍司令部今天召開臨時記者會，督察長江義誠少將說明，隸屬第五聯隊的辛柏毅昨駕駛機號6700F-16V戰機執行夜間飛行訓練，晚間6時17分自花蓮基地起飛，7時29分在花蓮基地南面31海浬光點消失，空軍隨即成立應變中心，派遣搜救機，偕同海軍、空總、海巡搜救。



根據通話、雷達顯示資料和錄音資料，晚間7時23分30秒時，辛柏毅飛行高度約7600呎、位在花蓮南面40.4海浬，2號事發機無線電呼叫「two lost」，也就是發生空中失散情況；晚間7時28分18秒，高度4000呎、位在花蓮南面36.3海浬，2號機呼叫「我現在高度一直在下降」；隨後高度掉到2600呎、花蓮正南面35.1海浬，2號機呼叫「預計跳傘」3次；晚間7時28分18秒時，高度1700呎，花蓮南面36海浬，2號機光點消失。



江義誠指出，飛行員有呼叫跳傘3次，但現在沒有得到信標機求救訊號，因此還沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。目前第一要務為人員搜救，迄今已派遣空中13批13架次及海上艦艇11艘次，正集中兵力加強搜索，而第二作戰區亦派遣計119員至海岸實施搜索；他強調，現階段以搜救人員為主要工作，後續會依照搜救狀況做專業評估，再決定打撈的規劃。

