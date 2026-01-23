才剛復出！朱軒洋爆「動粗經紀人」悄換公司內幕曝 前東家回應了

記者林汝珊／台北報導

男星朱軒洋兩年前因劈腿風波，消失電視螢光幕近兩年，才剛出席新戲《功夫》宣傳，傳出低調換了經紀公司，據悉他死性不改，因難溝通、不受控，還飆罵經紀人髒話，引發肢體衝突，因此不再續約。

朱軒洋前經紀人回應《三立新聞網》表示：「該報導並非我方提供內容，標題與敘述方式容易造成誤解。我們尊重媒體採訪專業，對不實或推測性的內容不予回應。」

朱軒洋昨才出席新戲宣傳。（圖／記者趙于瑩攝影）

朱軒洋昨才現身賀歲片《功夫》活動，與導演九把刀及柯震東、王淨等人一同出席宣傳。被問到片中與曾莞婷戀愛，是否能接受相差16、7歲的姐弟戀？朱軒洋則模仿劇中台詞：「我都可以啊，我都OK」。

更多三立新聞網報導

直擊／百名粉機場追SUPER JUNIOR！希澈頂神級素顏 零遮掩現身

霍諾德徒手攀101！賈永婕「焦慮心情全吐」：陷入無法控制的狀態

霍諾德徒手攀台北101！無繩索 Netflix怕「出事」防範措施曝光

專訪／金宣虎真的跟高允貞看到極光！許願內容曝光：劇裡不是假的

