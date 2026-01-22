才剛慶生…勇消詹能傑「脫氧氣罩換命」葬身火窟！20秒切蛋糕身影惹淚崩

記者簡榮良／綜合報導

任務結束喊得撕心裂肺，這條命曾救過無數生命！基隆市「台北生活家」社區昨（21）日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場，打頭陣聽音辨位，第二次出火場眼眶沾染灰燼，耳提面命弟兄滿屋子回收物，當心山崩，說完一股腦進火場，卻沒再出來。原來詹能傑捨身脫下氧氣罩給受困者，當下的覺悟令人不捨。事實上，詹能傑一個月前才剛過生日，站C位切蛋糕，局長及副局長一左一右祝賀，不難看出好交情，短短20秒影片如今只能重播，同仁長官相當不捨。

詹能傑一個月前才剛過生日，站C位切蛋糕，局長及副局長一左一右祝賀，不難看出好交情，短短20秒影片如今只能重播。（圖／翻攝畫面）

這起惡火造成2死4傷的慘案，1名隊員於救援時遭到電擊、抽筋送醫，另3人則因吸入大量濃煙或受驚送醫，而仁愛分隊小隊長詹能傑在第三次進去火場時，遇到生死交關的問題，屋主女兒羅女受困堆滿雜物的屋內還有呼吸，詹能傑發現後立即脫下自己的面罩給羅女，他跟義消盧彥宏2人共吸1個面罩，最後卻因氧氣數值快速下降，義消立即喊「共生、共生」，隨後就沒有氧氣，自己逃了出來，詹能傑缺氧吸入大量一氧化碳昏厥身亡，羅女也送醫不治，釀2死悲劇。

詹能傑3次進入火場，打頭陣聽音辨位，第二次出火場眼眶沾染灰燼，耳提面命弟兄滿屋子回收物，當心山崩。（圖／翻攝畫面）

詹能傑第二次從火場出來，不只提醒弟兄們搜救小心，還仔細交代火場內的路線，哪裡是冰箱、路該怎麼走，「門後面有雜物，進去之後右轉再往左三步，直走再四步會有一個門」，沒想到當他換上新氣瓶第三次進入火場，竟成永別，火神的眼淚浸濕衣衫。

詹能傑捨身脫下氧氣罩給受困者，當下的覺悟令人不捨。（圖／翻攝畫面）

據悉，殉職的詹能傑上個月才剛過完生日，在局長、副局長及同仁簇擁下吹蠟燭、切蛋糕，接過蛋糕刀謙恭有禮，個性隨和擁有好人緣，沒想到隨手記錄的20秒慶生影片，如今只能重播，影中人已不在，同仁長官相當不捨。一名與他「同年同月同日生」、情同兄弟的余姓同仁哽咽說道：「真的很想罵他，你真的太衝了」，面對外界疑惑詹能傑為什麼那麼笨，要把面罩給患者用？他解釋，詹能傑只是想要把人救出來，僅此而已。

沒想到隨手記錄的20秒慶生影片，如今只能重播，影中人已不在。（圖／翻攝畫面）

