才剛抽中Lulu捧花！曾莞婷尋真愛遭打槍：我的捧花是不是沒有效

女星曾莞婷日前出席Lulu與陳漢典的婚禮，意外抽到象徵幸福的捧花，當下她一臉驚恐直喊「先不要好不好？」畫面逗樂全場。沒想到話才說完不久，她錄製《2026超級巨星紅白藝能大賞》時，尋找真愛上台一起玩遊戲，卻被當眾打槍，讓她事後忍不住自嘲：「捧花是不是沒有效力？」

曾莞婷昨（31）日在社群平台分享錄影趣事，透露節目現場要選出觀眾與她玩遊戲，結果對方一上台就直接向黃偉晉告白，讓她只能苦笑發文：「千挑萬選找真愛，結果挑到一個上來直接跟偉晉告白，說是很喜歡他的人，」大嘆捧花是不是沒有效力。

貼文一出，粉絲紛紛留言安慰，「捧花幫您過濾不適合的，用這樣思維會更正面」、「在現場笑哭，姐太會挑」、「您的桃花還真晚停」、「沒事啦～單身自由啊」、「相信對的人會早日來到妳身邊，祝福你」。

該名觀眾事後也現身留言，坦言見到喜歡多年的偶像情緒失控，才會做出失禮舉動，「莞婷姐本人真的很有魅力，長得非常的有氣質，也是被圈粉了，這次紅白大賞真的給我滿滿的回憶。」對此，曾莞婷大方回應「沒事沒事，你還是很可愛所以我玩得很開心」，展現高EQ。

