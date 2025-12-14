才剛提親！26歲男北海道登山遭棕熊攻擊喪命 GPS手錶曝「遺體拖行軌跡」

日本近期熊害所致的死傷已創下史上新高。（示意圖／pexels）

日本近期熊襲案件頻傳，死傷更創下史上新高，日前就有一名26歲男子攀登北海道羅臼岳時遭棕熊攻擊喪命，罹難者生前配戴的GPS手錶完整記錄了遇害的驚悚過程。

根據日媒《朝日新聞》報導，這起事件發生在8月14日，罹難者配戴手錶的GPS定位功能顯示，罹難者在當天上午11時許，行進軌跡突然大幅偏移登山道，朝山林斜坡下方移動，接著在一處茂密灌木叢小幅度顫動、打轉。

而罹難者手錶的心率測量功能記錄，他的心跳數據在偏離登山道100至130公尺處時突然停止，警方判斷他是在該處身亡，且手錶心率整晚都停在原地，直到隔天（8月15日）上午9時左右突然開始移動數百公尺，恐怕是棕熊拖行遺體所致。

事發後約3天，有目擊者發現1隻母棕熊帶著2隻幼熊，口中拖著疑似人類遺體，警方獲報後立刻出擊將3隻棕熊射殺。此外，警方也在事發地附近發現疑似熊堆起的土堆，以及死者的部分遺物。

據悉，事發當時，由於罹難者走在好友前方約200公尺處，後來在下山途中抵達560公尺岩峰附近時遭遇棕熊攻擊，因此好友並未及時發現狀況。

報導指出，這位罹難者在東京都某公司上班，生前已經訂婚，事發3天前他才剛回到關西老家，隔日更拜訪了交往對象的家人並完成提親後，他便前往北海道的羅臼岳登山，怎料卻不幸遇害。

