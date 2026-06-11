才剛提首都論壇、國台辦就跳腳 沈伯洋笑回：大家可叫我天才小釣手！

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍台北市長參選人沈伯洋日前表示不排斥赴中交流，應是首都對首都，最想拜訪中國北京。國台辦昨嗆「台獨頑固份子」自抬身價不值一評。台北市長蔣萬安今被問到此事，蔣回，不是說跟對岸有任何接觸交流就是滲透破口嗎？對此，沈伯洋今受訪笑稱，「大家可以叫我天才小釣手！」才剛提首都論壇，國台辦隨即演出「交流有政治前提」。

沈伯洋表示，個人非常開心，「大家可以叫我『天才小釣手』！」才剛講說首都的論壇，「國台辦馬上演了一次我講的，就是有政治前提的交流」。現在跟中國交流，國台辦、中國都要預設一個政治前提，「你看我一提首都交流，他馬上說你要分裂國家、我們(指中國)的管轄權及於你啊！你是我們(指中國)以後要通緝的對象！你要接受這個政治前提，才能跟他交流。」

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沈伯洋指出，大家看看，我們(指台灣)跟日本交流小貓熊，需要承認什麼台灣是日本的一部分嗎？完全不需要啊！但是如果去跟中國交流，就要預設政治前提、必須接受這些政治前提，甚至還要面臨軍演，「這就是我講的，當你預設政治前提的交流，就是一個不對等且沒有效益的交流。」

沈伯洋說，一直以來多次強調台灣台北作為首都，應該跟世界其他城市交流，「無限城」交流可以包含上海、北京，但是雙城論壇沒有包含東京、巴黎、倫敦等其他城市，跟國際城市交流才是台灣台北首都的格局。

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