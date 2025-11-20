才剛換季！寧夏夜市韓系服飾欠稅百萬 新款遭查封

執行官到韓系服飾店其中一間門市，查封近百件新款服飾。（圖／東森新聞）





寧夏夜市一間韓系連鎖服飾店，110至112年積欠所得稅、健保費等累計153萬，負責人雖然申請分期還款，卻都沒有繳，因此執行官到其中一間門市，查封近百件新款服飾。由於現在剛好是換季，業者擔心衣服被拍賣，連成本都拿不回來，趕緊先繳清40萬，剩下的分期處理。

服飾店內，執行官把一件又一件衣服裝進紙箱內，不管夏天的還是冬天的通通查封、貼膠帶，因為許姓負責人積欠綜合所得稅和健保費高達153萬，名下多家銀行存款和相關財產被扣押後，她曾多次申請分期還款，卻連續好幾個月都沒有繳。執行當天她也在場，為了避免服飾被拍賣，當場允諾積極清理欠款。

這間知名韓系服飾在雙北一共有3家門市，其中一間門市就位在寧夏夜市，平常生意很好，卻沒有繳稅。士林分署在10月初上門，查扣上百件新款還有流行服飾。

服飾店主打平價韓系女裝，積極經營粉專，也常常分享穿搭，累積不少粉絲。服飾被查封之後，許姓負責人分別在10月底和11月中繳了40萬元，剩下的則是分期付款，每個月付20萬。

士林分署新聞發言人行政執行官黃國書：「所查封之服飾，因義務人已繳納相當之金額，並辦妥分期，經由移送機關同意後，返還給義務人。」

記者vs.財經專家林裕豐（前服飾攤老闆）：「在這個時刻被查封，其實是Double kill，秋冬衣服剛進來，剛進來的話有兩個大問題，第一個，訂貨的客人拿不到，第二個，你進來的話，不管是韓系還是韓風，你都要跟上游切貨。你是要真金白銀去拿貨，所以他現在不只是過去的成本拿不回來，新押的成本又被吃掉，他也賺不到錢。」

剛好在換季時被查封，對店家來說影響很大，對此業者不願回應。這回雖然衣服暫時拿回來，但如果後續又違約不繳錢，將會再度被查封並進行拍賣。做生意賺錢也得乖乖繳稅，否則恐怕血本無歸。

