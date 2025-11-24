才剛會晤！川普與習近平深夜通電話 新華社稱習談「台灣問題」

川普與習近平自南韓釜山會晤後，首次進行通話。（翻攝新華社官網）

中國國家主席習近平與美國總統川普昨（24日）晚通電話，據中國官媒《新華社》說法，電話中習近平談及台灣，稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。

習近平與川普通話 稱雙方關係穩定向好

根據《新華社》報導，習近平在電話內談到上個月他與川普在韓國釜山成功會晤，達成許多重要共識，為中美關係這艘「巨輪」穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞正面訊號。

習稱，自釜山會晤以來，中美關係整體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。

習近平強調，中美雙方要維持住此勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

川普發文沒提台灣！ 新華社強調習近平提「台灣問題」

值得注意的是，川普發文中並未提及台灣，但中國官媒卻刻意強調此事。報導聲稱，習近平在通話中「闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩對抗法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

報導還說，川普稱讚習近平是偉大領導人，「完全同意」習對兩國關係的看法，稱讚雙方當時的會晤非常愉快，雙方正全面落實釜山會晤達成的重要共識；中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對中國的重要性。

另有關於烏俄戰爭部分，新華社報導並未提及俄羅斯半個字，表示兩國元首也談及「烏克蘭危機」，習強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。

