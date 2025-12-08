才剛核發保護令 他竟2天內「狂打155通電話」騷擾妻子！下場慘了

社會中心／李紹宏報導

南投一名黃姓男子，因長期對妻子施加言語及肢體暴力，導致夫妻關係徹底破裂。儘管法院已核發保護令，禁止他對妻子騷擾，但黃男仍按捺不住，竟在短短36小時內狂撥155通電話！南投地方法院近日依違反保護令罪，裁定黃男處拘役45日，得易科罰金新台幣4萬5000元。

黃姓男子狂打142通LINE電話、13通未顯示號碼電話，騷擾有保護令的妻子。（示意圖／翻攝自LINE）

據了解，黃男與妻子關係不睦，妻子最終難忍家暴而搬出投宿民宿，並成功向南投地院聲請核發保護令。南投地院於去年1月中旬裁定，黃男必須在兩年保護令的有效期間內，不得對妻子實施家庭暴力，且不得直接或間接騷擾，並須完成認知教育輔導。

然而，黃男得知保護令後仍未能收斂行為。今年4月，他因不滿妻子拒接電話，從4月16日凌晨0時起至17日凌晨2點，短短36小時內，竟接連撥打142通LINE電話，以及13通未顯示號碼的手機電話，總計高達155通，等於每14分鐘左右就有一通電話打進妻子手機。

妻子因不堪黃男這種「奪命連環Call」式的騷擾，向埔里警方報警求助。

南投地方法院審理後認定，黃男明知保護令禁止騷擾，仍以極端密集的方式撥打電話，嚴重侵犯了被害人的人身自由與安全，且通話次數極高，情節重大。法官最終依違反保護令罪，裁定黃男處拘役45日，如易科罰金則需繳納4萬5000元。

